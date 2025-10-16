Babaeski'de Çeltik Tarla Günü etkinliği düzenlendi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, çeltik tarımında "iyi tarım uygulamaları başlıyor projesi" kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi.

Çeltik Tarla Günü etkinliği, Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyünde yapıldı. Programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiftçilere demonstrasyon çalışmasının amacı ve sağladığı faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte çiftçiler, tarım temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelerek biçerdöverle yapılan çeltik hasadını yerinde izledi. Düzenlenen tarım etkinliğinde, kadın çiftçiler unutulmadı ve Dünya Kadınlar Günleri kutlandı. Etkinlik, biçerdöverle yapılan çeltik biçiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.