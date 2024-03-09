Babaeski'de derenin rengi değişti, balıklar öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki,Şeytan deresinde renk değişimi ve balık ölümleri gözlemlendi.

Babaeski'de derenin rengi değişti, balıklar öldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki,Şeytan deresinde renk değişimi ve balık ölümleri gözlemlendi.

Babaeski ilçe merkezinden geçen Şeytan deresinin suyunda renk değişimi ve kirlilik sonrası balık ölümleri meydana geldi. Çevredeki vatandaşların, olumsuz durum nedeniyle yetkililerden yardım istemesi üzerine, olay yerine Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce personel sevk edildi.

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Dere suyundan numune alan teknik ekipler, kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.