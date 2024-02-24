Babaeski'de hastane personeline eğitim

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan devlet hastanesi personeline, Türk Kızılay personeli tarafından, afet çadırı kurma ve afet müdahale araçlarının tanıtım eğitimi düzenlendi.

Babaeski'de hastane personeline eğitim
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan devlet hastanesi personeline, Türk Kızılay personeli tarafından, afet çadırı kurma ve afet müdahale araçlarının tanıtım eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Babaeski Devlet Hastanesi konferans salonu ve hastane bahçesinde düzenlendi.

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Eğitim hakkında yapılan açıklamada, “Babaeski Devlet Hastanesi bahçesinde, Türk Kızılay işbirliğinde "Afet çadırı kurma ve Afet müdahale araçlarının tanıtım" eğitimi düzenlendi. Hastanemiz bahçesi ve konferans salonuna düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayı 2021-2030 stratejik planı çerçevesinde teorik ve uygulamalı bölümlerden oluşan eğitim verilmiş olup, çadır kurulumu gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.