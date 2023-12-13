Babaeski'de hayırsever vatandaş Filistin için bağışta bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir hayırsever, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere bağışta bulundu.

Babaeski'de hayırsever vatandaş Filistin için bağışta bulundu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir hayırsever, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere bağışta bulundu.

Babaeski’de daha önce birçok kere bağışta bulunmuş olan Tahir Çengel, bu sefer de Filistin’de yaşayan Müslümanlara ulaştırılmak üzere, Türkiye Diyanet Vakfı’na nakdi yardımda bulundu.

Babaeski İlçe Müftüsü Abdurrahman Koç, hayırsever vatandaşa topluma örnek ve öncü davranışı sebebiyle teşekkür plaketi ve taltif takdim etti.