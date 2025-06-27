Babaeski'de imamdan örnek davranış

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy’de cami imamı Kamuran Doğan, camii cemaati ile birlikte caminin bakım ve onarımını yaptı.

Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy’de bulunan camide bakım ve onarım çalışmalarını namaz vakitlerinden arta kalan zamanda imam Kamuran Doğan yürütüyor. Görev yaptığı caminin çehresini güzelleştirmek için kolları sıvayan imam, eline kazma kürek alarak tadilat ve bakım işlerini yaptı. İmkanlar dahilinde yenilenen cami, köy halkının daha rahat ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerini sağlayacak şekilde kullanışlı hale getirildi.

Konu ile ilgili Babaeski İlçe Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, "Bu güzel yeniliklerde emeği büyük olan kıymetli köy imamımız Kamuran Doğan hocamıza ve değerli cemaatimize gönülden teşekkür ediyoruz. Hem alın teriyle hem gönül seferberliğiyle güzel bir iş oldu, Allah razı olsun" ifadelerine yer verildi.