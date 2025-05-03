Babaeski'de köy evinde yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Babaeski'de köy evinde yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nadırlı köyünde C.G’ye ait müstakil bir evde yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaptı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu. Ölen ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.