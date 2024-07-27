Babaeski'de küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığına rastlandı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı belirtilerinin görüldüğü bildirildi.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde koyun ve keçilerde tespit edilen çiçek hastalığı nedeniyle ilçede hayvan hareketlerine ve ürünlerin kısıtlama getirildi. Konu ile ilgili Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“İlçemiz Büyükmandıra beldesinde faaliyette bulunan küçükbaş hayvancılık işletmelerinde 25 Temmuz 2024 tarihi itibari ile koyun-keçi çiçeği hastalığı çıkmış olup konu ile ilgili gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Mevcut bulunan küçükbaş hayvanların alım-satım ve hareket işlemleri karantina dolayısıyla kısıtlanmıştır. Herhangi bir hastalık şüphesi durumunda ivedilikle İlçe Müdürlüğümüze haber verilmesi gerekmektedir”.