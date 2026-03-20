Babaeski'de müstakil ev yangını: 1 ölü

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yalnız yaşadığı öğrenilen Metin A. (66) isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.