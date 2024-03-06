Babaeski'de öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine, su verimliliği konulu eğitim verildi.

Babaeski'de öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine, su verimliliği konulu eğitim verildi.

Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi. Eğitim ile su kaynaklarının önemi ve suyun verimli kullanılmasına yönelik ilkokul öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

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Eğitimde yapılan sunumda, dünyadaki su miktarı, suyun kullanıldığı alanlar ve hanelerde suyun verimli kullanılmasına yönelik uygulanabilecek yöntemlere ilişkin konular eğlenceli bir şekilde öğrencilere aktarıldı. Eğitim çalışması sonunda öğrencilerin konuya dair detay soruları cevaplandırıldı.