Babaeski'de organ bağışının önemine dikkat çekildi

Babaeski Devlet Hastanesi'nde. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, organ bağışı bilincini artırma konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, hastaneye gelen hastalar ve ziyaretçileri, sağlık personeli tarafından organ bağışı hakkında bilgilendirildi. Hastane görevlileri, organ bağışının kimlere umut olduğu, bağış sürecinin nasıl işlediği ve organ bağışının tıbbi açıdan önemi üzerine birebir bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlar, organ bağışıyla ilgili merak ettikleri soruları sorarken, görevli personeller süreci anlaşılır bir şekilde anlattı. Etkinlik sırasında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.