Babaeski'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Babaeski'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde tek katlı bir evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.