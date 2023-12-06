Babaeski'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi’nde tek katlı bir evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.