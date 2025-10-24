Babaeski'de tır ile traktör çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen kazada bir tır ile traktör köprü üzerinde çarpıştı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kaza, D55 Karayolu Alpullu köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 UC 536 plakalı traktör ile 01 ATF 296 dorse plakalı tır Alpullu köprüsü üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrildi. Kazanın ardından yol bir süre ulaşıma kapanırken, çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı. Kazaya karışan tır ve traktörün iş makineleri ve vinç yardımıyla kaldırılması sonrası kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktör ve tırda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.