Babaeski'de yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Babaeski'de yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükmandıra beldesinde bulunan biçilmemiş bir buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.