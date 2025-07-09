Babaeski'de yüksek hızlı tren şantiyesinde yangın çıktı

Kırklareli’ne bağlı Babaeski ilçesinde, yüksek hızlı tren şantiyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Hızlı Tren hattı’nın Babaeski’ye bağlı Nadırlı köyü mevkiinde bulunan istasyon şantiyesinde neden henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının, şantiyedeki çalışanlar tarafından fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınanarak söndürüldü.Olayda istasyonda maddi hasar meydana geldi. Yanla ilgili inceleme başlatıldı.