Babaeski'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kırlareli'nin Babaeski ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Babaeski’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 9 Kasım Kurtuluş Günü Kutlama Programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılması ile şiirlerin okunması ardından, halk oyunlarıyla devam etti. Kurtuluş günü kutlama programı, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve esnaf odalarının geleneksel kortej geçişi sonrası tören sonlandırıldı.

Törene Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.