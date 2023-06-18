Babalar Günü'ne özel zumba ve dans

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü’ne özel hazırladığı zumba ve dans ile babalar ve çocuklarına eğlenceli saatler yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebzesem’de yer alan Anne Şehir Merkezi Nilüfer’de 6-8 yaş grubu çocuk üyelerin babaları ile katıldığı Babalar Günü etkinliği gerçekleştirdi. Programda çocuklar babaları ile özel zumba ve dans yaptılar. Hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan zumba etkinliğinde çocuklar hem çok eğlendi, hem de babaları ile unutulmaz anlar yaşadılar.

“Böyle duygu yaşattıkları için herkese minnettarız”

Dört yıldır Gebze’de oturduğunu ifade eden Şükrü Topçuoğlu oğlu Ömer Asaf ile katıldığı etkinliğin kendilerini memnun ettiğini belirterek Büyükşehir’e teşekkür etti. Topçuoğlu, “Bize Babalar Gününde böyle duygu yaşattıkları için herkese minnettarız. İlk defa oğlumla böyle bir programa katıldım. Gayet eğlenceli idi. Memnun kaldık. Tekrar olursa yine katılırız. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kızım ve ben çok mutlu olduk”

Programa kızı Duru İkra Avcı ile birlikte katılan baba Bilal Avcı da, “Büyükşehir, bizlere sunmuş olduğu bu etkinlikle bizleri çok onurlandırdı. Kızım ve ben çok mutlu olduk. Gebze’de böyle etkinliklerin olması hem çocuklarımız açısından hem de bizim açımızdan çok faydalı oluyor. Beraber vakit geçirmemize vesile oluyor. Bu yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.