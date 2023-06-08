Babalar ve çocuklar, Afyon'da buluşacak

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi aileleri ’Baba-Çocuk Kampı’ ile ikinci kez doğayla buluşturacak.

Babalar Günü’ne özel Afyon Motor Sporları Merkezinde gerçekleştirilecek ’Baba-Çocuk Kampı’ eşsiz bir heyecan yaşatacak. Baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesi amacı ile düzenlenecek etkinlikler 16-17-18 Haziran’da düzenlenecek. Babalar ve çocuklar, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenecek olan etkinlikte heyecan dolu bir hafta sonu geçirecek.

Aile birliğini oluşturan en önemli unsurların başında baba ve çocukların geldiğine dikkat çeken Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Çocuk yetiştirirken babalar, en az annelerimiz kadar önemlidir. Anne ve babasının birlikte kendisiyle ilgilendiğini ve kendisi için yeteri kadar zaman ayırdığını hisseden çocuklar, kendilerini daha mutlu hissedeceklerdir. Babalar, çocuklarıyla yalnızca evde değil, birçok farklı ortamda çocuklarıyla bir araya gelmeli ve onlara farklı etkinliklerle yeni deneyimler hazırlamalıdır. Bu nedenle Babalar günü gibi özel bir günde, baba ve çocukları eğitici ve öğretici bunun yanı sıra birlikte vakit geçirip eğlendiren bir kampta bir araya getireceğiz. Yalnızca Babalar Günü’nde değil, normal zamanlarda da anne ve babaların eşit ve yeterli şekilde çocuklarıyla ilgilenmeleri için farklı etkinlikler ve ortak zeminler oluşturulmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, geçen yıl ilkini yaptıkları etkinlikte bu yıl ikinci kez babalar ve çocukları ağırlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Ailelere yönelik sosyal aktiviteleri düzenlemeye belediye olarak tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu kamptaki amacımız baba-çocuk ilişkisini güçlendirmek, aileler arası sosyal ilişkilerin ve dostlukların pekişmesini sağlamak. Bunun yanı sıra 11 ili etkileyen depremlerin ardından, yaşanan afetin olumsuz etkilerini çocuklarımızın zihninden azaltmak istiyoruz. Onların geleceğe umutla bakmaları bilincini oluşturmaya yardımcı olmak istiyoruz. Çocuklarımızı depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştıracak keyifli ve eğitici bir Baba-Çocuk Kampı düzenleyeceğiz" dedi.

Baba-Çocuk Kampı için kayıtlar www.anmot.org sitesi üzerinden alınacak. Kamp kayıt ücretleri AFAD ve KIZILAY aracılığıyla depremzedelere yardım amacıyla kullanılacaktır.

Organizasyon kapsamında Frizbi, Survivor, Kule, Bataklı, Arşimet, Ben Bilirim, Tangram, Saka, Düz Taban, Kanal, Rota ve Nostaljik oyunların yanı sıra tiyatro, sinema ve gezi etkinlikleri de yapılacak.

Kamp programı ise şöyle:

16 Haziran Cuma

15.00-24.00 Kamp Alanına girişler

20.00-21.00 Akşam Yemeği (İkram)

21.00 Açık Hava Tiyatrosu

17 Haziran Cumartesi

08.30-09.00 Kalk borusu, güne hazırlık

09.00-10.00 Kahvaltı (İkram)

10.00-12.30 Yarışmalar-Takım oyunları

12.45-13.30 Mola-Boş Vakit

13.45-15.45 Yarışmalar-Takım oyunları

16.00-18.30 Ayazini Metropolisi Gezi Turu

19.30-20.30 Akşam yemeği (İkram)

20.30-22.00 Kamp ateşi ve Açık Hava Sineması

18 Haziran Pazar

08.00-08.15 Kalk borusu, güne hazırlık

08.15-09.00 Kahvaltı (İkram)

09.00-11.30 Kocatepe Anıtı Gezisi

12.00-13.00 Mola-Boş vakit

13.00-16.30 Yarışmalar-Takım oyunları

17.00-17.30 Ödül Töreni