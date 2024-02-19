Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi

Karamürsel'de bulunan Anne Şehir Mimoza Merkezi'nde düzenlenen baba ve çocuk etkinliğinde babalar çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Babalar ve çocuklar kaliteli vakit geçirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Karamürsel’de bulunan Anne Şehir Mimoza Merkezi’nde düzenlenen baba ve çocuk etkinliğinde babalar çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında Anne Şehir Mimoza Merkezi’nde baba ve çocuk etkinliği düzenlendi. Çocuklarıyla verimli zaman geçirmek için etkinliğe katılan babalar, çocuklardan daha çok eğlendi.

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Baba çocuk etkinliğine kızı Beyza ile katılan Erinç Bülbül, "Ortam çok sıcak. Öğretmenlerimiz çok iyi insanlar, özverililer. Biz babalar, çocuklarımıza evlerimizde bu denli özverili vakit ayıramıyoruz. Bu etkinliği kim başlattıysa ciddi anlamda çok güzel bir adım atmış. Bu etkinliğin faydalı olacağını düşünerek buraya gelmiştim. Gerçekten de faydalı oldu. İnşallah bundan sonraki etkinliklere de katılacağız. Her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.