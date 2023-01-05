Babalara yönelik gerçekleştirilen programlar hız kesmeden devam ediyor

Bilecik İl Müftülüğü tarafından babalara yönelik programlar devam ediyor.

Bilecik Müftülüğü tarafından Ramazan-ı Şerif’e kadar her hafta çarşamba akşamları babalara yönelik program gerçekleştiriliyor. Bu hafta Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda yapılan programda Vaiz Ahmet Koçak tarafından ‘Gençlerin İbadet Alışkanlığı Kazanımında Ailenin Örnekliği’ konusu işlendi.