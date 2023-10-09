Babasına su götürürken inşattan düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın 1. katından düşen genç yaralandı.

Babasına su götürürken inşattan düştü
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EditörEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta meydana gelen olayda inşaatın 1. katından düşen genç yaralandı.

Olay Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak’ta bulunan inşaatta meydana geldi. 13 yaşındaki Murat B., babasına su götürmek için inşaata gitti. İnşaatın 1. katına çıkan genç, balkondan düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.