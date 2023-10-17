Babasını taşla yaralayıp sağlık ekiplerini de rehin alan şahıs tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde babasını, ablasını ve kendini yaralayan, sağlık ekiplerini rehin alan madde bağımlısı şahıs tutuklandı.

Olay, 14 Ekim Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında İnegöl’ün Hamzabey Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Metin Y. (41), evde babası Sadettin Y.’yi (69) uyandırıp taşla darp etmeye başladı. O sırada diğer odada bulunan ablası Kadriye A. (49), odaya gitti ve engel olmaya çalıştı. Babasını defalarca darp edip ağır yaralayan şahsın, dinlendiği sırada ablası 112’yi aradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi Vahit B., Taşkın E. ve Tuğba E., yaralı adama müdahale etmeye başladı.

Sağlık ekiplerini rehin aldı

Saldırgan bu kez de sağlık ekiplerine bıçakla saldırmaya başladı. Sağlık ekipleri, odanın kapısını kapayarak saldırganı püskürtmeye çalıştı. O sırada saldırgan elindeki bıçakla, ablasını da elinden yaraladı. Yaşanan arbedede saldırgan elindeki bıçakla, kendini de yaraladı. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Yaralı saldırgan, babası ve ablası ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudundaki kemiklerde kırıklar oluşan baba, yoğun bakıma alınırken, elinden yaralanan abla tedavinin ardından taburcu edildi. Olayda kendini elinden yaralayan saldırgan ise, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavinin ardından ifadesinde yaşanan olayı hatırlamadığını söyleyen Metin Y., sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasıtlı yaralama, hakaret ve silahlı tehdit suçlarından mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.