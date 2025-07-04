Babasının kliniğinde çalışan 2 diş hekimini bacaklarından vurdu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, babasının diş kliniğinde çalışan 2 hekimi tabanca ile bacaklarından vurdu.

Olay, Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M., babası M.M.’ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.’ye tabanca ile ateş etti. E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.M.’nin kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.