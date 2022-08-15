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Babayiğit, Alibeyspor bu sezonda keyif verecek

Yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvayan Alibeyspor'da Kulüp Başkan Yardımcısı Uğur Babayiğit oldukça samimi açıklamalara imza attı.

Babayiğit, Alibeyspor bu sezonda keyif verecek
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TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele edecek olan Alibeyspor yeni sezon için çalışmalarına başladı. Hazırlıklar kapsamında önceliklerinin oyuncular olduğunu belirten Kulüp Başkan Yardımcısı Uğur Babayiğit yaptığı açıklamasında; “Alibeyspor geçtiğimiz sezon nasıl lige heyecan getirdiyse bu sezonda aynı heyecanı yaşatacaktır. Altyapımızdaki oyuncularımızın çoğunlukta olacağı ve içlerine de tecrübeli oyuncuların takviyesi ile iyi bir kadro ile lige gireceğiz. Alibeyspor’un olduğu ligde ve gurupta her zaman centilmenlik ve kaliteli mücadele sergilenir ve biz de buna özen göstermekteyiz. Tarihi başarılarıyla ilçe değeri olan kulübümüz yeni sezonda izleyenlere büyük keyif verecektir” dedi.

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Sporturk/ Engin Akın

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