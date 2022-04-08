Babayiğit, Takımımla gurur duydum

Müjdat Gürsu Stadı’nda hafta içi maçında Dağyenice takımı ile karşılaşan Alibeyspor’da galibiyet sonrasında açıklamada bulunan Uğur Babayiğit; “Dağyenice maçının zorlu geçeceğinin bilincindeydik. Hocamız buna göre oyun planı oluşturdu. İlk yarı ve ikinci yarının hemen başında yediğimiz gollerle birden 2-0 geriye düştük. Bununla birlikte hocamızda itirazlardan dolayı oyun dışı kalmasıyla birlikte biraz bocalasak da çok çabuk toparlandık. Ardından da birbiri ardına gelen gollerle maçı 3-2 kazanmasını bildik. Bu galibiyette emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mükemmel bir oyun çıkaran oyuncularımızla da gurur duyduğumu belirtmeden geçemeyeceğim” dedi.