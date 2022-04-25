Babayiğit, Takımla gurur duyuyorum

TFF İstanbul 1. Amatör Kümede mücadele eden Alibeyspor hafta sonu çıktığı Hadımköy deplasmanında aldığı yenilgiden ziyade sahnelediği futbolla konuşuluyor. Alibeyspor Yönetim Kulu Üyesi Uğur Babayiğit maçın ardından yaptığı değerlendirmesinde; “Doksan dakikası heyecan dolu bir mücadele oldu maç bir gitti bir geldi ama sahada aslanlar gibi savaşan Silivrili çocuklar vardı. Belki maçı kaybetmiş olabiliriz ama gelecek için kazanımlarımız çok büyüktür. Bunun için Yeşilbayır maçında adeta savaşan gençlerimizle gurur duyuyorum” dedi.