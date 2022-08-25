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Babayiğit'ten Alibeyspor'a bomba transfer
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Babayiğit'ten Alibeyspor'a bomba transfer

Yeni sezon için kolları sıvayan Alibeyspor'da kulüp 2. Başkanı Uğur Babayiğit uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü bomba transferinde Alibey kalesini sağlama aldığını duyurdu.

Babayiğit'ten Alibeyspor'a bomba transfer
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Geçtiğimiz sezon İstanbul Süper Amatör takımlarından Şehzadebaşı takımında forma giyen tecrübeli kaleci Fatih Çiftçi ile yeni sezon için anlaşma sağlandı. Tecrübeli file bekçisinin transferde işini ise Kulüp 2. Başkanı Uğur Babayiğit, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ile birlikte Kulüp Futbol Direktörü Gökay Uçman bitirdi. Teknik patron İlhan Tekin’in ısrarla istediği kaleci için Alibeyli yönetim kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında.

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Sporturk/ Engin Akın
Yusuf Eker

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