Babayiğit'ten Alibeyspor'a bomba transfer

Geçtiğimiz sezon İstanbul Süper Amatör takımlarından Şehzadebaşı takımında forma giyen tecrübeli kaleci Fatih Çiftçi ile yeni sezon için anlaşma sağlandı. Tecrübeli file bekçisinin transferde işini ise Kulüp 2. Başkanı Uğur Babayiğit, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Kocaoğlu ile birlikte Kulüp Futbol Direktörü Gökay Uçman bitirdi. Teknik patron İlhan Tekin’in ısrarla istediği kaleci için Alibeyli yönetim kesenin ağzını açtığı gelen bilgiler arasında.