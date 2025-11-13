Baca temizliğinden çıkan dumanı yangın sanan vatandaşlar ortalığı ayağa kaldırdı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın dördüncü katında yapılan baca temizliği neticesinde çıkan dumanı yangın sanan vatandaşlar adeta ortalığı ayağa kaldırdı.
Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında yapılan baca temizliği neticesinde çıkan dumanı, yoldan geçen geçen vatandaşlar yangın sanarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken mahalleli sokağa döküldü. Yapılan inceleme neticesinde dumanların baca temizliğinden çıktığı teyit edildi.