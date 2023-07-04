Bacada çıkan yangın korkuttu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerindekilerin itfaiye ekiplerine durumu bildirmesiyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İş yeri çalışanlarının çabasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe yol açan yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Muhtemel bir yangın sıçraması ihtimaline karşılık olay yerinde 2 itfaiye ekibi de hazır bekletildi.

Kısa süre için trafiğe kapatılan yol, yangının söndürülmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.