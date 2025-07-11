Bacadan kurtarılan baykuşlar Ormanya'ya teslim edildi

Kandıra’da bir evin bacasında mahsur kalan iki baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Baykuşlar Ormanya’ya teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra Kaymaz Mahallesi’nden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yahyakaptan itfaiye ekipleri, bacada mahsur kalan kukumav türü iki baykuşu kurtardı. Profesyonel ekipmanları ile müdahale eden itfaiye ekipleri, baykuşları bacadan güvenli bir şekilde çıkarmak için 360 derece inceleme kamerası ile hayvanların sıkıştıkları noktayı tespit etti ve zarar görmeden çıkarılmalarını sağladı.

Baykuşlar, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.