Bacağından vuruldu, kanlar içinde akaryakıt istasyonuna sığındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı akaryakıt istasyonuna sığınırken, motosikletli saldırgan ise D-100'de ters istikamete girip kaçtı.

Bacağından vuruldu, kanlar içinde akaryakıt istasyonuna sığındı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı akaryakıt istasyonuna sığınırken, motosikletli saldırgan ise D-100’de ters istikamete girip kaçtı.

Olay, 15.30 sıralarında İbrikdere Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde bulunan kerestecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan O.E., akaryakıt istasyonuna sığındı. Motosikletli saldırgan ise D-100’de ters istikametine girerek kaçtı. Akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan O.E., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olay yeri inceleme ekipleri keresteci ve akaryakıt istasyonunda incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.