Bacağından vuruldu, otomobiline binip hastaneye gitti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bacağından vurulan kişi can havliyle otomobiline binerek hastaneye gitti.

Olay, Topçular Mahallesi Tuana 1. Etap Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ile kimliği belirsiz iki kişi arasında araçta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Dışarıya taşan tartışma kavgaya dönüştü. Daha sonra iki kişiden biri, M.A.’ya silahla ateş açtı. M.A. bacağına isabet eden kuşunla yaralanırken, saldırganlar araçla kaçarak uzaklaştı. Yaralı halde eve çıkan M.A. otomobilinin anahtarını aldı. Otomobiliyle binen yaralı yaklaşık 4 buçuk kilometre yol kat ederek Seka Devlet Hastanesine geldi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından M.A. tedavi altına alındı.

Olay, yeri inceleme ekipleri binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şahsıları yakalamak için çalışma başlattı.