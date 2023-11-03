Bacaklardaki kan pıhtılaşması ani ölümlere neden olabiliyor

Bacaktaki toplar damarlarda oluşan kan pıhtılaşması olarak bilinen derin ven trombozu (DVT), ani ölümlere neden olabiliyor.

Derin ven trombozu (DVT), genellikle bacaktaki toplar damarlarda oluşan kan pıhtılaşması olarak adlandırılıyor. Bacaklarda şişlik, ağrı ve hassasiyete neden olabilecek ciddi bir tıbbi durum olan DVT, kişinin yaşam kalitesini ve psiko-sosyal durumunu olumsuz etkilemekle birlikte yaşamını da tehdit eden önemli bir sağlık problemi olarak ifade ediliyor. Bazı durumlarda bacak damarındaki derin bir pıhtının koparak akciğerdeki bir damara yapışıp şiddetli nefes darlığına, hatta ani ölüme neden olabilen bu duruma tıp dilinde pulmoner emboli (PE) deniyor. Uzmanlar, pulmoner embolinin erken fark edildiğinde önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekerek, erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Uzmanlara göre genellikle başlangıç aşamalarında hiçbir belirti göstermeyebilen DVT, zamanla bacaklarda ağrı, şişlik, hassasiyet, renk değişikliği ve venöz ülserler gibi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca DVT daha ciddi bir aşamaya ilerlemişse, pulmoner emboli gibi gelişen tablolar nedeni ile nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetler de ortaya çıkabiliyor. Genellikle bacaklarda, nadiren de kollarda meydana gelen DVD, pıhtıların damar içinde hareket etmesi veya kopması durumunda daha ciddi sorunlara yol açabiliyor.

DVT’nin tedavi yöntemleri

DVT’ye bağlı komplikasyonlar, özellikle pulmoner emboli riskini azaltmak için hastalara standart tedavi olarak kan inceltici ilaçlar (antikoagülanlar) ve pıhtının eritilmesi gibi işlemler uygulanıyor. Ancak standart antikoagülan tedavi almalarına rağmen DVT hastalarının yüzde 1-8’inde pulmoner emboli nedeniyle ölüm riski bulunuyor. Bu duruma karşı inferior vena cava (IVC) filtresi önemli yardımcı yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda "farmakomekanik tromboliz" olarak bilinen minimal invaziv müdahale yöntemleri ile pıhtı parçalara ayrılıyor. Bu çerçevede INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen INCA Trellis Tromboliz Sistemi, geniş bir damar yelpazesinde farmakomekanik tedavi sunma yeteneği ile üç boyutlu özel tasarımıyla dikkat çekiyor.

INVAMED tarafından yapılan açıklamada, INCA Trellis Tromboliz Sistemi’nin geniş bir damar yelpazesinde farmakomekanik tedavi sunma yeteneğine sahip yenilikçi bir ürün olarak sağlık hizmeti verdiği ifade edildi. Açıklamada, sistemin işlem sırasında yeniden konumlandırılabilen yapısı ile aynı damar içinde birden fazla hedeflenen segmenti ve birden çok damarı tedavi etme olanağı sunduğu bildirildi. Açıklamada, yüzde 95’in üzerinde klinik başarı oranına sahip olduğu belirtilen INCA’nın DVT tedavisinde başarı sağladığı kaydedildi. Inca Trellis Tromboliz Sistemi’nin piezoelektrik kristaller aracılığıyla lezyona yüksek frekanslı, düşük enerjili ultrason dalgaları göndererek pıhtının çözülmesini hızlandırdığı vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca bu yöntemle pıhtının çözülmesi için gerekli sürenin kısaldığı, kan sulandırıcı ilaç dozunun da yüzde 65 oranında azaldığının altı çizildi.