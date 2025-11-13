BAÇEM'de 5. Bitki Doku Kültürü kursu tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından düzenlenen 5. Bitki Doku Kültürü Kursu, 30 kursiyerin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından BAÇEM’de gerçekleştirilen eğitimler 30 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. BAÇEM personeli tarafından yürütülen eğitim süreci 3 gün boyunca devam ederek bitki kültürüyle ilgili bilgiler verildi. Üç gün süren eğitimin sonunda düzenlenen törende, katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Kursun ilk gününde, bitki doku kültürünün temel prensipleri ve laboratuvar uygulamaları üzerine kapsamlı teorik bilgiler verildi. İkinci günde alanında uzman akademisyenler tarafından çevrim içi bağlantı yoluyla kursa katkı sunuldu. Kursun son gününde ise katılımcılar Çanakkale’de bulunan Margeht Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. laboratuvarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen teknik geziyle kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, bitki doku kültürü alanında kazandıkları bilgi ve deneyimlerle, gelecekte tarımsal üretim süreçlerine nitelikli katkı sunmaya hazır hale getirildi.