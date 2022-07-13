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BAE ile ilişkilerde yeni dönem: Yeni yatırımlar ve ekonomik işbirlikleri hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, sağlık, e-ticaret ve birçok sektörden firmalarımızla yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Ticaretimizi çeşitlendirip, yeni yatırımları teşvik etmemize bu program vesile olacak'' dedi.

BAE ile ilişkilerde yeni dönem: Yeni yatırımlar ve ekonomik işbirlikleri hedefleniyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’Yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, sağlık, e-ticaret ve birçok sektörden firmalarımızla yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Ticaretimizi çeşitlendirip, yeni yatırımları teşvik etmemize bu program vesile olacak’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Ziyaret kapsamında uzayın barışçıl kullanımı, uzay bilimi, teknolojileri ve uygulamaları alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacağı duyuruldu.

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İş birliği imkanları

Çalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı.

’’Potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz’’

Ticareti çeşitlendirip yeni yatırımları teşvik etmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, ’’İkili ilişkilerimizin üst düzey seviyeye gelmesinde liderlerimizin görüşmeleri önemli rol oynadı. Bu ziyarette sanayi, yatırım ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimize katkılar sağlanacak. Yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, sağlık, e-ticaret ve birçok sektörden firmalarımızla yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendiriyoruz. Türk ve BAE firmalarının yeni bağlantılar kurabileceği somut projeler gerçekleştireceği ortamı bugün burada sağlamış olduk. Ticaretimizi çeşitlendirip, yeni yatırımları teşvik etmemize bu program vesile olacak. Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları alanında işbirliğimizi geliştirmek için mutabakat zaptı imzalayacağız. Daha güçlü ekonomiler inşa etmek için çalışıyoruz’’ dedi.

İHA
Editör

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