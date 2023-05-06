BAE ile Türkiye arasındaki ticaretin 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükselmesi bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında geçtiğimiz mart ayında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın ardından BAE yetkilileri, iki ülke arasındaki ticaretin 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükselmesini beklediklerini belirtti. DP World yetkilileri, anlaşmanın iki ülke arasındaki potansiyeli ortaya çıkaracağına inandıklarını açıkladı.

Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzalandı. BAE yetkililerinin tahminlerine göre anlaşmanın Türkiye ve BAE arasındaki ticareti önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar dolara yükseltmesi bekleniyor. Anlaşmanın tarımsal teknoloji, gıda güvenliği ve temiz enerji gibi endüstrileri de kapsayacağı, inşaat ve gayrimenkul projelerinde devam eden iş birliğini kolaylaştıracağı ön görülüyor. Konu hakkında açıklama yapan DP World Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, iki ülkenin karşılıklı taşıdığı bu potansiyelin beklentilerin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdiğini belirtti. DP World yetkilileri, ayrıca BAE ve Türkiye arasındaki anlaşmanın Türkiye’nin küresel ticaret merkezi olarak sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracağını ifade etti.

Son 20 yılda DP World itici güç oldu

DP World, son 20 yılda BAE ile Türkiye arasındaki ticarette önemli bir itici güç oldu. Firmanın Jebel Ali Limanı, 2020 yılında Türkiye ile BAE arasındaki toplam 8,9 milyar dolarlık ticaretin yüzde 93,25’ini oluştururken, DP World Yarımca’ya yapılan önemli yatırımlar iki ülke arasındaki ticaret açığının kapanmasında etkili oluyor. Türkiye’nin stratejik coğrafi konumu ise, firmanın ticaretin sürekliliğini sağlama hedefine yönelik küresel çalışmalarında önemli bir yere sahip olmasında rol oynadı.

“İki ülkenin karşılıklı taşıdığı potansiyel, beklentilerin gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor”

İki ülkenin karşılıklı potansiyeline değinen firmanın Avrupa Bölge CEO’su Rashid Abdulla, "BAE ve Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, işletmelerin yeni fırsatları keşfetmesi ve daha güçlü ortaklıklar kurması, operasyonları genişletmesi, maliyetleri azaltması ve yeni pazarlara girmesi için geniş çerçeveli ve güçlü bir potansiyel sağlıyor. Anlaşmanın gündeme geldiği 2019 yılında Türkiye, 9 milyar dolara yakın ikili ticaret değeriyle BAE’nin en büyük 10. ticaret ortağıydı. Bu rakam 2022’de 18,9 milyar dolara ulaştı. Bugün Türkiye, BAE’nin petrol dışı ürünlerde altıncı büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülkenin karşılıklı taşıdığı bu potansiyel, beklentilerin de gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor. Teknoloji ve yenilikleri kullanarak daha verimli ve devamlılığı olan tedarik zincirleri oluşturabiliriz, maliyetleri azaltabilir ve büyümeyi hızlandırabiliriz. Bu sadece BAE ve Türkiye’deki işletmelere fayda sağlamayacak, aynı zamanda Avrupa genelinde olumlu etkiler oluşturacaktır. Türkiye’deki ortaklarımızla iş birliğimize devam ederek, büyük potansiyelini açığa çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams ise açıklamasında, “Avrupa bölgesinde teknolojik açıdan en gelişmiş tesislerden biri olan Yarımca terminalimiz, aynı zamanda Asya, Avrupa ve Afrika’yı birleştiren ticaret koridorunun da ayrılmaz bir parçasıdır. DP World, Türkiye’deki ekonomik büyümeyi destekleme ve daha güçlü ortaklıklar kurma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu nedenle dünya genelinde ticaretin sorunsuz şekilde devamlığını sağlayan bu gibi anlaşmaları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.