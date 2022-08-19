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Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
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Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı. Gomis ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında da oyuna sonradan girip, attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
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Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı. Gomis ligin ilk haftasında Antalyaspor maçında da oyuna sonradan girip, attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan Gomis, 78. dakikada Haris Seferovic’in yerine oyuna dahil oldu. 37 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada da rakip fileleri havalandırdı.

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Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına da yedek başlayan Bafetimbi Gomis, oyuna sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılılar 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

İHA
Editör

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