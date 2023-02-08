Bafra beyaza büründü

Samsun’un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu beyaza büründü, 34 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, Musa Cevher Dudayev ve Atatürk Bulvarlarında araçlarıyla ilerlemede zaman zaman zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gelen çocuklar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Sabah saatlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle bu sabah saat 08.00 itibarıyla 34 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu, kapalı olan kırsal mahalle yollarının açılması için gerekli çalışmaların başladığı öğrenildi. İlçe merkezinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.