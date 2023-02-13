Bafra'da ekmek 5 lira oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 liraya satılan 200 gram ekmek 5 lira oldu.

2021 Aralık ayında 4 liradan satışı yapılan 200 gram ekmek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bafra Fırıncılar Odası tarafından 13 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 5 liradan satılmasına karar verildi. Buna göre 200 gram ekmek 5 lira, 200 gram tam buğday ekmek 6 lira, 200 gram kepekli ekmek 5 lira, 200 gram susamlı tava ekmek 6 lira, 340 gram sade pide de 10 liradan satılacak.