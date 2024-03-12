Bağ evine uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bağ evine uyuşturucu operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptı tespit ettikleri kişileri takibe aldı. Mudanya Altıntaş mevkiinde bağ evine yapılan uyuşturucu operasyonunda, U.B., A.S., F.S. ve S.Ç. gözaltına alındı. Kişilerin üzerinde ve evde yapılan aramada, 2 adet tabanca ve 87 gr metamfetamin ele geçirildi. Zanlılardan F.S.’nin silahlı yağma suçundan da arandığı tespit edilirken, yapılan sorgulamanın ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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