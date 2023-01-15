Bağ evini hedef aldılar: 9 gözaltı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bağ evinden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Mürefte Mahallesi’nde yaşayan M.H kendisine ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Konuyla ilgili teknik takip çalışması yapan jandarma, M.B., H.Ç., İ.K., M.S.R., E.B., Y.C., E.C., N.A. ve H.Ç. isimli 9 kişiyi gözaltına alarak şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda, plazma TV, jeneratör, akü, akü ölçüm aleti, olta kamışı ve makaraları, silikon yem, welmeister marka akordiyon, ses bas sistemi, tezgah testeresi, matkap, antika saat, antika bakır mumluk, 3 çakı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek, alınan malzemeler sahibine teslim edildi. Yakalanan 9 kişi ise sorgulanmak üzere jandarmaya getirildi.