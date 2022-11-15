AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, “PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır” dedi.

Bağatar, İstanbul İstiklal Caddesinde vatandaşlara yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Terörün, her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline İstanbul’da bir kez daha şahit olduklarını kaydeden Bağatar, “Türkiye ne zaman, geleceğe yönelik olumlu bir adım atsa, cevabı hemen, terör örgütleri eliyle kan, can, vahşet, kaos olarak önümüze gelmektedir. PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize ve milletimize saldırmaktadır.Türkiye’nin, bu ahlaksızca, kalleşçe terör saldırısından sonra da yaralarını kendisinin saracağını, Allah’ın yardımıyla, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve elbette onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadesini kullandı.

Yaşanan terör saldırısını kınayan Bağatar, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Biz, meselelerimizin üzerinden gelecek dirayete ve cesarete sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mücadelede, tıpkı 15 Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimiz gibi, İstiklal Caddesindeki canlarımızı da yüreğimize gömecek, onların hatıralarını yaşatacağız, ama aynı zamanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için döktüğümüz kanlara yenilerinin eklendiğini, ekleneceğini bilerek, mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdüreceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik her türlü terör saldırısını lanetliyorum. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu kalleşçe saldırıda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.”