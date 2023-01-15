Bağatar, Bakan Kirişçi ile Çağlayan Barajı Projesi'ni görüştü

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile Yalova’da yeni yapılması planlanan Çağlayan Barajı (Gökçe 2) ile ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Bağatar, geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleşen AK Parti İl Başkanları toplantısı sonrasında Bakan Kirişçi ile görüştüğünü ifade etti. Gökçe Barajı’ndaki su seviyesinin azaldığı ve daha önceden çalışmalarına başlanan yeni baraj projesine acil başlanması talebini Bakan Kirişçi’ye aktaran Bağatar, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ve ülkemizde küresel ısınmanın etkileri neticesinde yağış rejimleri değişmekte ve zaman zaman kuraklık baş göstermektedir. Yaklaşık 2,5 yıldır, ileriki yıllarda Yalova’nın susuzluk problemi yaşamaması için çalışmalarımız devam ediyor. Termal’de bulunan Gökçe Barajı’mızın üst kısmında yapılması planlanan 28 milyon metreküp kapasiteli Çağlayan Barajı Proje çalışmalarımız tamamlandı. Baraj yapım projeleri, planlaması, etüt çalışmaları ve yapım ihalesi göz önünde bulundurulduğunda uzun vadeli projeler olduğu için ileriki yıllarda şehrimizin susuzluk yaşamaması için erkenden çalışmaya başladık ve yolu yarıladık. Yalova’nın hızla göç alması sebebiyle artan nüfus miktarını mevcut Gökçe Barajı’nın ileriki yıllarda karşılaması pek mümkün görünmemektedir. Bu sebeple kış aylarında daha fazla su depolanabilmesi için ikinci bir baraj yapılması kaçınılmazdır. Ayrıca kayıp ve kaçak su oranını azaltmak için içme suyu ana isale hattını yenilemekteyiz. İnşallah öncelikle isale hattımız sonrasında da Çağlayan Barajı Projesi’ni hayata geçirerek ilimizin uzun yıllar su sıkıntısı yaşamamasını sağlamayı hedeflemekteyiz."