Bağcılar Ampute Futbol Takımı şampiyon oldu

Bağcılar Ampute Futbol Takımı, 2. Lig’de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Ampute Futbol Kulübümüzün kullanımına uygun Ampute Futbol Sahamızı yeni dönemde Bağcılar’ımıza kazandıracağız” dedi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Ampute Futbol takımı, başarılarını sürdürüyor. 10 sporcu ile faaliyetlerine devam eden takım, antrenmanlarını Bağcılar İSTOÇ Spor Tesisi’nde yapıyor. Kuruluşundan itibaren başarılı bir performans gösteren takım, 2023-2024 sezonunda 2. Lig’de sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, 1. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Başkan Özdemir müjdeyi verdi

Şampiyonluk kupasına ulaşan takımı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni dönemde ampute futbol sahasını Bağcılar’a kazandıracaklarını ifade ederek, “Artık sahamızda bu organizasyonlara ev sahipliği yapıyor olacağız. İlçemize, ilçemizde bu spora gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.