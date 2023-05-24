Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den depremzedelere yapılan saygısızlığa tepki

CHP’lilerin depremzedelere yönelik ithamlarına ve saygısızlıklarına tepki gösteren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İnsanlıkla siyaseti karıştırmamak gerekiyor. Vatandaşlarımızın Bağcılar Belediyesi ile ilgili ihtiyaçları bitene kadar orada olmaya devam edeceğiz” dedi.

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ilk turundan sonra muhalif seçmenler, depremzedelere yönelik insanlık dışı hareket ve söylemler sarf etmişti. Özellikle sosyal medyada tehdit, hakaret videolar paylaşılmıştı. Bunların devamında da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, depremzedeleri seçimden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunmuştu.

“Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz”

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile muhalif kesimin afetzedelere yönelik kullandığı nefret dili ve uygulamalara tepki gösterdi. CHP’li belediyelerin yaklaşımında büyük bir problem gördüklerini söyleyen Özdemir, “İnsanlıkla siyaseti karıştırmamak gerekiyor. Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz. Onlar herhalde millete hizmet etmek değil de milletin onlara hizmet etmesini sağlamak için bir makama gelmek istiyorlar. Bu algı oluşuyor bizde. Siz halka hizmet edin halk onun takdirini yapar. Değerlendirir ona göre sizi bir noktaya getirir. Ama buradaki anlayış halka hizmet etmek değil ki, böylesine bir şey karşısında hatta neredeyse yaptıklarını geri alacak şekilde bir tavır sergilemeye, ‘Haram olsun’, “Yazıklar olsun’ sözleriyle de çok rencide edici ifadelerde bulunuldu. Burada aradaki kalite farkını ve anlayış farkını net bir şekilde ortaya koyan manidar bir durum da ortaya çıktı” dedi.

“Adaleti tesis ettiğimiz için yönetimdeyiz”

Vatandaşımızın tercihine saygı duyan bir anlayışa sahip olduklarını da belirten Özdemir, “Uzun yıllarca yönetim olarak iktidarda kalıyor oluşumuzun arka planındaki en büyük gücü halkımızdan alıyoruz. Nasıl Osmanlı 600 yıldır adaleti tesis ederek ayakta kaldıysa biz de 20 yıldır adaleti tesis ettiğimiz için bu ülkede yönetimdeyiz ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Malatya’da 500 konteynerlik kent kurduk”

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Özdemir şunları söyledi: “Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine çok büyük desteklerimiz oldu. Şu ana kadar 513 binin üzerinde vatandaşımıza yemek ikramında bulunduk. Şu anda günlük ortalama 12 binin üzerinde kişiye yemek ikramımız devam ediyor. Adıyaman Havalimanı’nın temizlik, sevk ve idaresini de biz karşıladık. Malatya’da 500 konteynerlik kentimizi kurduk. Vatandaşlarımız yerleşmeye başladı. 300’e yakın ailemiz orada daha iyi şartlarda hayatını devam ettiriyor. İçeriye iki çocuk oyun parkı da konumlandırdık. Deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Hala personellerimizi bölgede tutuyoruz. 601 personelimiz gönüllü olarak bölgede hizmet etti. Vatandaşlarımızın Bağcılar Belediyesi ile ilgili ihtiyaçları bitene kadar orada olmaya devam edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışı olan ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ düsturuyla hareket ediyoruz.”

“İlk andan beri bizimle oldular hala olmaya devam ediyorlar”

Hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Konteynerlerin yarından fazlasına vatandaşlarımız yerleşti. Süreç içinde diğer vatandaşlarımız da yerleştirmiş olacağız. Hükümetimize ve başta Bağcılar Belediyesi olmak üzere bize destek veren 30 civarındaki belediyeye teşekkür ediyoruz. Abdullah Özdemir başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. İlk andan beri bizimle oldular hala olmaya devam ediyorlar. Yardımlar olmasaydı yerel yönetimler olarak özelde bu yükün altından kalkmamız mümkün değildi. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştu.