Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den Meral Akşener'e yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalara cevap veren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar’daki trend gelişerek devam ediyor. Bağcılar’ın ayak sesleri Meral Hanımı titrettiği için Bağcılar’ı gündem ettiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü grup toplantısında Bağcılar Belediyesine yönelik yaptığı açıklamalara cevap verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devralınan metrolarda sağlıklı ilerleme kat edilemediğini belirten Başkan Özdemir, Bağcılar’ın giderek geliştiğin ve trendinin arttığını bu sebeple Bağcıların ayak seslerinin Meral Akşener’i titrettiği için gündeme aldığını belirtti.

Meral Akşener’in açıklamalarına yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün grup toplantısında Bağcılar’ı örnek göstererek AK Parti belediyeciliğine dair bazı talihsiz açıklamalar yaptı. Birinci olarak, 1992’de Bağcılar ilçe oldu. İlçe olmadan önce Bakırköy Belediyesi burada hizmet görmekteydi. O dönemlerde buralara belediye başkanları çok nadir gelirdi. Belediye başkanları geldiğinde kurban kesilen yerlerdi buralar. 92 yılında Refah Partisi Belediyeciliği İle buluştu. 92’de buradaki başarılı çalışmalar 94’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasına vesile oldu. 94’teki Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları da 2000’li yıllardaki AK Parti iktidarını getirdi. Yaniburada öncelikle Meral Akşener’e AK Parti ve öncesi AK Parti’nin oluşturmuş olduğu Belediyecilik anlayışına söz etmesinin ne kadar talihsiz olduğunu ifade etmek isterim. İkincisi ise, Bağcılarımıza dair bazı örnekler verdi. Kendisinin Bağcılar’ı bilmediğini, Bağcılar’a pek gelmediğini de biliyoruz. Bağcılar’a gelmesini tavsiye ederiz. Kendisini Bağcılar’da gezdirmekten de mutluluk duyacağımızı ifade edebiliriz. Danışmanlarına ve kendisine konum atarak nerede buluşmamız gerektiğini de ifade etmek isteriz. Bağcılar’da yol yok gibi talihsiz açıklamalarda bulundu. Bağcılar’da yol problemi vardı ama, 92 öncesinde vardı. Meral Akşener ve ortaklarının anlayışının olduğu dönemlerde. Bağcılar’da herhangi bir altyapı probleminin de olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Herhangi bir kaldırım probleminin de olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

“41 kültür merkezi ile bağcılarımızda bir kültür merkezi cennetinin yaşandığını ifade ederim”

Bağcılar’da kültür merkezinin olmadığına yönelik açıklamalarını cevaplayan Başkan Özdemir, “Bağcılar’da kültür merkezi yok gibi enteresan bir ifade kullandı. Bağcılar’da kültür merkezinin olmadığını bırakın, çocuklara yönelik 18’e yakın bilgi evi var. Bağcılar’da binlerce kadına hizmet eden Kadın Aile Kültür Merkezimiz var. Yeni açmış olduğumuz yaşlı dostu kent özelliğini de kazanmış olduğumuz Vefa hanemiz var. Sadece yaşlılara özel bir kültür merkezimiz var. Artı olarak gençlerimizin fazlasıyla etüt merkezi olarak yararlandığı Şehit Savcı Mehmet Kiraz Kültür Merkezimiz var. Halk Saraylarımız var. Türkiye’de hatta dünyada pek örneği olmayan, dünyanın birçok üniversitesinden akademisyenlerin gelip araştırma yaptığı bir Engelliler Sarayımız var. Binlerce engellimizin hizmet aldığı, daha da ilerlere taşıyacağı hizmet aldıkları. Bizim Hamide’miz var. Engelli atletizm şampiyonumuz. Kendisi evinden çıkmayan bir bireyken, engelliler sarayımızla tanışıp Avrupa şampiyonlukları alacak düzeye gelmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin maratonundaki engelli atletizm şampiyonasında ilk üçü alan sporcular Bağcıların sporcuları. 41 kültür merkezi ile bağcılarımızda bir kültür merkezi cennetinin yaşandığını ifade ederim. Geçtiğimiz sene AK Parti İl Başkanlığımız yüz yüze 100 gün programı icra etti. Ben Sarıyer’e gittim. Sarıyer’in bazı mahallelerinde hakikaten kaldırımın olmadığını gördüm. Ataşehir’in bazı mahallelerinde kaldırımın olmadığını net bir şekilde gördük. O yüzden ben, ittifak ortaklarının belediyelerini incelmesini ifade ederim” şeklinde konuştu.

“4 parkla teslim aldığımız Bağcılar Belediyesi’ni bugün 176 parka ulaştırdık”

Grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Bağcılar’da spor merkezlerinin yokluğundan da bahseden Meral Akşener’e yapılan projeler hakkında bilgi vere Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar’da spor merkezlerinin yokluğundan bahsediyor. Bağcılar’da 84 spor alanının olduğunu vurgulamak isterim. Bunların içerisinde 3 büyük kapalı spor kompleksi, 8 nitelikli kapalı havuzumuzun, kapalı halı sahalarımızın, kapalı-açık basket sahalarımızla birlikte 84 büyük spor alanının olduğunu meral hanıma ifade etmek isterim. Yeşil alan konusunda da eleştiri getirmiş. Bağcılar 92 öncesi Bakırköy Belediyesi dönemindeki planları maalesef miras olarak almış bir ilçe. Olabildiğince o günden bugüne Bağcılar yeşillendirilmeye çalışılmış bir ilçe. Bağcılar’da Meral Hanımın anlayışına sahip olan belediyelerden 4 parkla teslim aldığımız Bağcılar Belediyesi’ni bugün 176 parka ulaştırdık. Yeni yapılacak olan 16 parkla birlikte 200’e yakın parkı Bağcılar’da buluşturmuş olacağız. İlave olarak Bağcılar’da şu anda 65 dönümlük bir millet bahçesi yapılıyor. Yapımını devam ettirdiğimiz ve dokunduğumuz 117 park olacak sadece 2 sene içerisinde. Yeşil alan miktarını yüzde 40 arttırarak daha da iyi bir noktaya taşımız olacağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız had safhada. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa 10 bin 65 bağımsız bölümün ruhsatını verdik. 2 bin 800 bağımsız bölümün ruhsatı şu anda belediyemizden çıkmak üzere. Yarısı bizden kampanyasıyla da 10 sene içerisinde Bağcılarımızın tamamını sağlıklı, kimliği olan bir kente dönüştürmüş olacağız” dedi.

“Devraldığınız metroların hiçbirinde sağlıklı bir ilerleme kat edemiyorsunuz”

Son olarak Başkan Özdemir Meral Akşener’e İstanbul Büyükşehir Belediyesini incelemeyi tavsiye ederek, “Ben Meral Hanıma şunu tavsiye etmek istiyorum; kıymetli Meral Hanım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni incelemenizi tavsiye ederim. Dünyanın en çok metro yapan şehri diye tanıtımı yapılıyor. Ama içerisi boştur. İşte o bütün metroların ihalesini AK Parti döneminde büyükşehir belediyesi yaptı. Devraldığınız metroların hiçbirinde sağlıklı bir ilerleme kat edemiyorsunuz. Bağcılar ve Küçükçekmece nüfusunu birleştiren Kirazlı-Halkalı Metrosunun durumunu gelin beraber inceleyelim. Yüzde 4 ile teslim alınan metro şu anda yüzde 10’lara varmadan ihalesi iptal oldu. Koskoca obruklar şu anda şehrin merkezinde. İnşaat bir yıldır hiçbir şekilde ilerlemiyor. Ama etrafındaki tanıtım pankartları devamlı yenileniyor. AK Parti döneminde başlanan ve Fransa’daki gibi kapanıp açılan kapıları olan metroları biz buraya da inşa edecektik. 4 buçuk yıl oldu. Mahmutbey - Esenyurt Metrosu şu anda bitmiş olması gerekirdi. 4 milyonluk nüfusu birleştirecek olan metronun şu anda akıbetinin ne olduğunu hep beraber görelim yüzde 10’ları dahi bulamayan bir durumda. Ben Meral Hanıma İETT Otobüslerinin durumunu sormak istiyorum. Yanan otobüsleri, viyadükten uçan otobüsleri, denize atlayan otobüsleri sormak istiyorum Meral hanıma. Meral Hanımın ilgilenmesi gereken şey başarılarıyla iktidarı getiren AK Parti Belediyeciliği değildir. Kurumsal yapısını çökerten, neredeyse tıkanma noktasına gelen büyükşehir belediyesidir, paydaşı oldukları Bakırköy, Avcılar ve Sarıyer Belediyesidir. Bağcılar’daki trend gelişerek devam ediyor. Bağcılar’ın ayak sesleri Meral Hanımı titrettiği için Bağcılar’ı gündem ettiğini ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.