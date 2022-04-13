Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa ettiğini duyurdu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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  • 13.04.2022 02:27
  • Güncelleme: 13.04.2022 09:30
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa ettiğini duyurdu
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Çağırıcı, paylaşımında: “Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde görev ‘istenmez verilir’ şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum. 15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleri ile, belediye başkanlığı görevini yürüttüm görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılarımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım. Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlanması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeği ile karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım.

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Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim” ifadelerine yer verdi.

İHA

SHA-Y
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