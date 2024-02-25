Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: 'Bağcılar'ımızda riskli hiçbir bina kalmasın istiyoruz'

Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, eğitimden çevreye 8 ayrı başlıktan oluşan projelerini anlatarak, vatandaşlardan destek istedi.

Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Abdullah Özdemir, 2024-2029 döneminde hayata geçireceği projelerini açıklamak amacıyla bir program düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleşen lansman toplantısına yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı. Gençler Özdemir’i coşkuyla karşılarken, vatandaşlar programın yapıldığı salonu doldurdu. Özdemir, gençler için yaptığı E-Spor Merkezi’nden yaşlılar için hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi’ne, engelliler için açtığı Engelsiz Yüzme Havuzu’ndan ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market’e 22 aylık belediye başkanlığı sürecinde yaptıklarını anlattı. 2024-2029 dönemindeki vaatlerini de halka anlatan Özdemir, vatandaşlardan destek istedi.

“Bugün coşkulu bir gün, vatandaşlarımızla birlikteyiz”

Özdemir yaptığı konuşmada, “Salona sığmıyoruz, dışarıda da yoğun bir kalabalık var. Bugün coşkulu bir gün, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Hemşehrilerimize 2024-2029 yıllarında yapacağımız hizmetleri anlatırken, bir taraftan da meclis üyesi adaylarımızı açıklayacağız. Önemli projelerimiz var. Kentsel dönüşüm öncelikli konumuz olacak yeni dönemde. Bunun dışında da birçok önemli vaadimiz var” dedi.

“Bağcılar’ımızda riskli hiçbir bina kalmasın istiyoruz”

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özdemir, “Kentsel dönüşümde zaten belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar var. 21 aylık süreçte yaptığımız çalışmalar bu konuda öncü belediye olduğumuzu gösterdi. 21 ayda yaklaşık 11 bin bağımsız bölümün ruhsatını verdik. 3 bine yakın bağımsız bölümün ise ruhsatı işlemde, yakında çıkacak. Bağcılar’ın 8 büyük bölümünde ise kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bazı bölgelerde başladık, bazı bölgelerde yıkımları

bitirdik, bazı bölgelerimizde ise inşallah yakın zamanda yıkıma başlayıp yapıma başlayacağız. Arzu ediyoruz ki hükümetimizin desteği ile Bağcılar Belediyemizin desteği ile ve ileriki dönemde Murat Kurum başkanımızın katkılarıyla Bağcılar’ımızda riskli hiçbir bina kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

“Yeşil alan miktarımızı yüzde 40 arttırmış olacağız”

Vatandaşların sosyal hayatlarına önem gösterdiğini belirten Özdemir, “Spor alanlarımızı da arttırıyoruz. Bağcılar’ımıza 30 yeni spor sahası kazandırıyoruz. Aynı zamanda Bağcılar’ımıza millet bahçeleri kazandırmaya devam ediyoruz. 65 dönümlük millet bahçemiz bitmek üzere, Yakın zamanda yapacağımız millet bahçeleri ve parklar ile yeşil alan miktarımızı yüzde 40 arttırmış olacağız. Yine ilçemizi kütüphane cennetine çeviriyoruz. Yapımı biten, başlayan ve yapmayı planladığımız kütüphanelerle kütüphane kapasitemizi tam 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın gitmiş olduğu sosyal tesis sayımızı 5’e çıkardık, sene sonu itibarıyla sosyal tesis sayımızı 10’a çıkarıyoruz. 2 sene içerisinde ise tüm mahallelerimizde olmak kaydıyla sayıyı 22’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bağcılar’da her anlamda yaşamı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İBB sınıfta kaldı”

Ulaşım konusunda İBB’den yeteri kadar destek görmediklerini söyleyen Özdemir, “Ulaşım master planımızla umarım daha rahat bir trafiğe sahip olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden maalesef bu çalışmamıza destek bulamadık. Hem master planımızda, hem de ilçemizden geçen metrolarda İBB sınıfta kaldı. Kirazlı metrosunda 2 yıldır bir çivi dahi çakılmıyor, ihalesi iptal oldu. Bizim 2 yıldır o metroyu kullanıyor olmamız gerekirdi. Mahmutbey-Esenyurt metrosunda da durum aynı. 1 yıldır o metro hattının işliyor olması lazımdı. İnşallah Murat Kurum başkanımızın da desteği ile Bağcılar daha güzel hale gelecek” dedi.

“Bağcılar’ımıza deniz getiriyoruz”

Özdemir, “Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. Bu dönem Bağcılar’ımıza deniz getiriyoruz. Bağcılar’ımıza Kilyos bölgesinde yeni bir sahil yeri kazandırıyoruz. Burada hayata geçireceğimiz sosyal tesislerle Bağcılarlı hemşehrilerimize denizi armağan ediyoruz” diyerek vatandaşlara müjdesini de duyurdu.