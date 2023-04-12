Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir: 'İETT'nin otonom aracını devrim otomobillerinin kaderine terk ettiniz'

İBB Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında konuşan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "Bizim dönemimizde İETT otonom araç üretti. İETT’nin otonom aracı şimdi nerede? Otonom araçları Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların devrim otomobillerinin kaderine terk ettiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Nisan Ayı olağan toplantısı ikinci oturumu, Saraçhane’deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda, yapıldı. Toplantıda, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT Genel Müdürlüğü’nün 2022 faaliyet raporu üzerine söz aldı. Özdemir, faaliyet raporunu “İETT Yönetilemiyor”, “Nasıl başladı, nasıl devam etti?” ve “Tutulmayan sözler” şeklindeki 3 ana başlık altında irdeledi.

“İETT’yi kim yönetiyor çözemedik”

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı konuşmada, "4’üncü yılını doldurmayan İETT’yi kim yönetiyor çözemedik. Web sitesine baktığımızda boşluk görüyoruz. Herhangi bir isim yok. Faaliyet raporuna baktığımızda ise eş başkanlık sistemiyle yönetildiğini görüyoruz. Maalesef bu yönetim içerisinden İETT Genel Müdürü yapacak kimseyi çıkaramamış. İstanbul adına üzücü bir tablo” dedi.

“İETT garajı diye 50 araçlık otopark yaptılar”

CHP’nin 2019 yerel seçimlerindeki garaj vaadini hatırlatan Başkan Özdemir, “Yeni yönetim 16 garajı olan İETT’ye yeni 15 ek butik garaj vaadiyle göreve başladı. Geldiğimiz günden bu tarafa burada vaatler var burada hayaller var. Burada ise gerçekler var. 16 garajın yanına 15 yeni garaj yapacağını söyleyen İETT, 375 otobüslük garaj olan Ayazağa garajını ortadan kaldırdı bunun yerine Cebeci’de 80 araçlık garaj diyemeyeceğimiz bir yer yaptı. Bir tarafta Ayazağa garajı bir tarafta CHP’nin vizyonu Cebeci garajı. Gürpınar’a da garaj diye bir şey yaptılar 50 araçlık. Sizin garaj yaptık yaptık dediğiniz şey 50 araçlık otopark. Siyaset uğruna toplumu yanıltmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz” diye konuştu.

“İETT’nin otonom aracı şimdi nerede?”

Yeni yönetimin İETT’yi devraldıktan sonra Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı’nı kaldırdığını söyleyen Başkan Özdemir, şöyle devam etti:

“Dünyadaki ulaşım trendlerine ne kadar uzak olduğunuzu gösteren bir yaklaşım sergilediniz. Bizim dönemimizde İETT otonom araç üretti. İETT’nin otonom aracı şimdi nerede? Otonom araçları Nuri Demirağ’ların, Vecihi Hürkuş’ların devrim otomobillerinin kaderine terk ettiniz. Bu araçlarla ilgili o kadar büyük aşamalar kat edilebilirdi ki siz de böyle bir vizyon olmadığı için bir adım daha ileriye gidemedik. 2019 seçimlerinde aday olan Binali Yıldırım Bey otonom metrobüsleri devreye sokacağını söyledi. Bizim vizyonumuz bu. İstanbul halkının yaptığı tercihe saygı duyuyoruz am Binali Yıldırım seçseydi vadettiğimiz sözleri yerine getirmiş olacaktık. Sizin ‘Yapamazsınız, fabrikası nerede?’ dediğiniz TOGG’u nasıl sahaya sürdüysek otonom araçları da metrobüslerde hayata geçirirdik. Sizin bizim yaptıklarımıza hayalleriniz bile yetmez. 2018 yılında 80 milyon bütçe açığı vermiştik. Ama şimdi ise açığı yüzde 2 bin 700 büyüterek 2.2 milyar yapan bir İBB’den bahsediyoruz. Aynı dönemde 315 milyon olan borçlanma şimdi 1 milyar 135 milyon olurken 395 milyonluk finansman açığı da 3 milyar 335 milyona ulaştı. Borç stoğunda 5 milyar sınır. İETT’nin borçlanması sınırı aşarak 7 milyar oldu. Artık borçlanmak isteseniz bile borçlanamıyorsunuz” dedi.

“İBB’nin 50 bin, 100 bin konteyneri bölgeye göndermesi gerekirdi “

Sürücülerin ve araçların kalitesini artırmak amacıyla AK Parti döneminde kurulan Ulaşım Akademisi’ne de değinen Başkan Özdemir, “Ulaşım Akademisi’nde de sınıfta kaldınız. Size Hadımköy’de bir arazi tahsis etmiştik. Yer hazır siz sadece maket yapmışsınız. CHP’nin yaptığı iş maket 4 yıllık süreçte akademiyle ilgili yapılan tek şey maket. Tanıttığınız uyarı sisteminin üzerinden iki ay daha geçmeden Şirinevler’de uyuyan, sistemin çalışmadığını gösteren bir kaza oldu. Bu işler ciddiyetle olur. Reklamla bir yere kadar olur. Rüzgar sizleri bir yere taşır sonra savrulur gidersiniz. Son olarak deprem bölgesindeki faaliyetlere dikkat çeken Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak Battalgazi’de 500 konteynerli kent kuruyoruz. İBB’nin bizim yüz katı bütçesi var. Biz bunu yapıyorsak İBB’nin 50 bin, 100 bin konteyneri bölgeye göndermesi gerekirdi. Buradan gemi gönderdi. Gemide vatandaşlar değil büyükşehir belediyesinin idarecileri kalıyor” dedi.

“94’te sizleri nasıl İSKİ’yle gönderdiysek 2024’te de İETT otobüsleriyle göndereceğiz”

Muhalefet partilerinin meclis üyelerinin itirazları üzerine Başkan Özdemir, şunları söyledi:

“Sizlerin nezdinde buradan tüm İstanbullulara sesleniyorum. Kıymetli İstanbullular bu tablo sizi asla ürkütmesin. Biz nasıl bu şehri 1994’te susuzluktan, çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtardıysak, içine düştüğümüz bu durumdan da 2024’te AK Parti olarak yine bizler kurtaracağız. Hem İETT’yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni tekrar ayağa kaldırarak milletimizin iftiharı haline getireceğiz. Buradan CHP’li İBB yönetimine sesleniyorum. 94’te sizleri nasıl İSKİ skandallarıyla gönderdiysek, 2024’te de İETT skandallarıyla İETT otobüsleriyle sizleri göndereceğiz.”