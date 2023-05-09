Bağcılar Belediyesi, çölyak hastaları ve aileleri ile buluştu

Bağcılar Belediyesi ilçedeki çölyak hastaları ve aileleri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Her zaman çölyak hastalarının yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bizlere müracaat ailelerimize 3 ayda bir olmak üzere gıda paketlerimizi gönderiyoruz” dedi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi ile Avrupa Yakası Çölyak Derneği işbirliğiyle özel bir etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede ilçede yaşayan çölyak hastaları ve aileleri Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Yaşadıkları problemleri ve isteklerini dile getiren çölyak hastaları desteklerinden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

"3 ayda bir gıda paketi gönderiyoruz"

Bağcılar Belediyesi olarak sosyal yönü kuvvetli bir belediye olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak özellikle çölyak hastalarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizlere müracaat eden ailelerimize 3 ayda bir olmak üzere gıda paketlerimizi gönderiyoruz. Önemli bir ihtiyacın görülmesi adına adımlar atıyoruz” dedi.