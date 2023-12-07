Bağcılar Belediyesi işbirliğinde '2050'de Nasıl Bir Bağcılar' çalıştayı düzenlendi

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle “2050’de Nasıl Bir Bağcılar” başlıklı çalıştay düzenlendi. İki gün süren oturumlarda “İmalat Sektörü” ve “Hizmet Sektörü” ele alındı.

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle 6-7 Aralık tarihleri arasında “2050’de Nasıl Bir Bağcılar” isimli çalıştay düzenlendi. “Kentlerdeki İmalat Sanayi Bölgelerinin Sürdürülebilir Gelişim ve Dönüşüm Modeli: İstanbul Bağcılar İlçesi Örneği” başlıklı proje Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda 3 oturum şeklinde yapıldı. İki gün boyunca süren firma ve sektör temsilcilerinin katıldığı programda alanında uzman isimler sunum yaptı. Sürdürebilirlik, dönüşüm, yenilik, iş birliği ve politika konuları; üniversite, kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bazında ele alındı. Bu kapsamda sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde Bağcılar’ın olası gelişim senaryolarının oluşturulmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren imalat ve hizmet sektörünün bölgedeki sorunlarına, potansiyellerine ve gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan politikalar belirlendi.

"19 farklı sektörde 2 bine yakın imalathane bulunuyor"

Ticari faaliyetlerin yoğun yürütüldüğü bir ilçe olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İlçemizin, ticaretin, imalatın ve hizmet sektörünün gelişimi alanı bu önemli çalıştaya ev sahipliği yapıyoruz. Bağcılar, ticaretin kalbinin attığı bir ilçe. Ülkemizin ihracatının yüzde 3’lük kesiminin kazandırıldığı firmalar bulunuyor. İSTOÇ, Matbaacılar Sitesi, OTO Center ile özellikle Bağlar, 15 Temmuz ve Mahmutbey mahallelerimizde büyük ticari ölçekli kuruluşlar var. İlçemizde 19 farklı sektörde 2 bine yakın imalathane de bulunuyor. Ayrıca ulusal medya tesisleri, hastaneler, üniversitelerin bulunduğu önemli bir konumda yer alıyor. 25 civarında da otel bulunuyor. Bu anlamda Bağcılar Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı’na katkı sunmayı önemsiyoruz. Üniversite ve bakanlıklarla yaptığımız çalışmaların ilçemize, ilçedeki bireylerimize, şirketlerimize büyük katkısının da olacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi G. Pelin Olcay, sunum yaptı. Tübitak projesi bulgularını paylaşan Olcay “Bölgenin 2050 gelişim, dönüşüm senaryolarını siz paydaşlarımızla yazacağız, kenti belediyelerin kararları kadar firmaların da kararları etkiliyor. Nasıl bir üretim ve üretim bölgesi hayal ediyorsunuz?“ diye sordu. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Sezen Tarakçı da “Çeşitli paydaşların bir araya geldiği bu çalıştay Bağcılar’ın geleceğini şekillendirmekte rol oynayacaktır. Kente dair araştırma ve çalışmalarımız çeşitli alanda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğrul Biren de çalıştayın ilçeye katkıları ve sonuç bildirgesinin çok önemli olduğunu vurguladı.